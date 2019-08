Al Nassr, de Rui Vitória, vence Al Sadd nos quartos da Champions asiática

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu esta segunda-feira o Al Sadd 2-1, no encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, após ter estado em desvantagem no marcador.

A formação campeã da Arábia Saudita sofreu ao golo à passagem do minuto 21, apontado por Ali Assadalla, mas, ainda no primeiro tempo, chegou à igualdade, através de Al Dosari (44), que teve depois em Giuliano o autor do golo decisivo, aos 72 minutos.

O Al-Sadd, campeão do Qatar em 2018/2019 sob orientação de Jesualdo Ferreira, ao qual sucedeu o espanhol Xavi Hernández, recebe o Al Nassr em 16 setembro, no encontro da segunda mão.

Lusa