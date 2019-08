Bas Dost diz que "chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting"

O avançado Bas Dost assinou pelos alemães do Eintracht Frankfurt, que contratou o futebolista holandês ao Sporting por sete milhões de euros, anunciou hoje o clube leonino.

Num comunicado enviado à SIC, o jogador revela que "chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting. Sempre joguei com o coração por este clube, sempre dei tudo o que tinha por ele, e vivemos momentos maravilhosos juntos".

No entanto, lembra também que passou "por outros (momentos) muito maus, em especial após o ataque a Alcochete. Mas eu sempre senti o apoio dos sócios e adeptos no estádio e na rua. Esta foi a razão pela qual renovei o meu contrato no ano passado. Eu queria agradecer e retribuir a todas as pessoas que sempre me deram confiança e carinho duram esses tempos difíceis."