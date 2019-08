O treinador Miguel Cardoso foi este domingo despedido do AEK, segundo avança a imprensa grega.

A decisão do presidente do clube foi comunicada ao técnico português depois da derrota em casa, no domingo, frente ao Xanthi por 2-0.

Miguel Cardoso está assim de saída, depois de apenas quatro jogos ao comando da equipa grega.

Antes deste encontro, o AEK tinha sofrido uma derrota pesada em casa frente ao Trabzonspor, na primeira mão do play-off da Liga Europa.