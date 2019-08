Adepto move ação penal contra árbitro por penáltis não assinalados

Um adepto do Schalke 04 interpôs esta terça-feira uma ação penal por fraude contra o árbitro Marco Fritz e o responsável pelo videoárbitro (VAR), Bastian Danker, por dois alegados penáltis não assinalados na derrota por 3-0 com o Bayern Munique.

O Schalke 04 perdeu no sábado em casa com o heptacampeão Bayern Munique, por 3-0, com três golos do polaco Robert Lewandowski, aos 20, de grande penalidade, 50 e 75 minutos, em jogo referente à segunda jornada do campeonato alemão de futebol.

"Perguntámos a toda a gente e não foi ninguém daqui. Palavra de honra", reagiu o Schalke 04 na sua conta oficial no Twitter, depois da confirmação, por parte de um porta-voz do Ministério Público, da entrada da queixa contra o árbitro e o responsável pelo VAR.

Em causa estão dois lances na área do Bayern, quando o resultado se encontrava em 2-0, em que a bola bateu nos braços de Benjamin Pavard, que estava de costas, e de Ivan Perisic, que estava na barreira, numa falta cobrada por Daniel Caligiuri.

"No entanto, as investigações interessam-nos, estimada Polícia de Gelsenkirchen. Podemos até, eventualmente, ajudar na investigação, dado que conhecemos as testemunhas que estavam no local", ironizou o clube alemão, demarcando-se do processo.



Lusa