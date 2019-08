Árbitros italiano e bósnio nos jogos de SC Braga e Vitória de Guimarães

O italiano Davide Massa e o bósnio Irfan Peljto vão arbitrar os jogos de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães na segunda mão dos "play-offs" da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.



O italiano vai arbitrar a visita do Sporting de Braga ao Spartak Moscovo, na quinta-feira, quando os minhotos vão defender a vantagem de 1-0 conquistada em casa .



Davide Massa já dirigiu um jogo dos 'arsenalistas', em 2017, na derrota frente ao Ludogorets (2-0) a contar para a fase de grupos da Liga Europa.



Também nesse ano, Massa arbitrou um jogo particular da seleção portuguesa, frente ao Chipre, que terminou com a vitória da equipa das 'quinas' por 4-0, e o triunfo da seleção de sub-19 sobre a Geórgia, por 1-0, na fase final do Europeu da categoria.



Já no ano passado, o árbitro italiano apitou o encontro entre FC Porto e Lokomotiv Moscovo, da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos 'azuis e brancos' por 4-1.



Por seu turno, o bósnio Irfan Peljto, que apitou a recente final do Europeu de sub-19 entre Portugal e Espanha (2-0 para os jovens espanhóis), vai ser o juiz na receção do Vitória de Guimarães ao FCSB, depois de um nulo na Roménia.



O embate entre Sporting de Braga e Spartak Moscovo está marcado para as 18:15 (horas em Lisboa), antes de o Vitória de Guimarães receber o FCSB, marcada para as 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques.

Lusa