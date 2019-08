Ajax, Slavia Praga e Club Brugge ocupam últimas vagas da fase de grupos da Champions

Ajax, Slavia Praga e Club Brugge garantiram esta quarta-feira as últimas três vagas para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao eliminarem APOEL, Cluj e LASK Linz, respetivamente, nos encontros da segunda mão do 'play-off'.

Na Johan Cruijff arena, o Ajax, semifinalista da edição passada da 'Champions', recebeu o APOEL, com Joãozinho e André Vidigal em campo, depois do empate (0-0) surpreendente no Chipre, e voltou a apresentar algumas dificuldades na finalização, ainda que tenha vencido por 2-0, face aos tentos apontado por Edson Alvarez, aos 43 minutos, e Dusan Tadic, aos 80. O guarda-redes Bruno Varela foi suplente não utilizado na formação holandesa.

O Club Brugge, da Bélgica, recebia os austríacos do LASK Linz com uma vantagem curta (1-0) trazida da Áustria, porém, conseguiu nova vitória (2-1), com golos de Vanaken (70) e Dennis (89), tendo sofrido pelo meio através de Klauss (74), de grande penalidade.

O golo do defesa do Slavia de Praga Jan Boril (66) confirmou o apuramento para os checos na receção ao Cluj, depois de ter vencido na Roménia pelo mesmo resultado (1-0).

Lusa