Jogador do Farense foi operado a problema oncológico e deve voltar aos relvados em setembro

O futebolista André Vieira, que representa o Farense, da II Liga, foi operado há duas semanas a um problema oncológico e deverá estar de volta aos treinos no próximo mês, anunciou esta quarta-feira a Liga de clubes.

O problema de saúde do jogador foi abordado na terça-feira pelo treinador do Farense, Sérgio Vieira, no Canal 11, e confirmado esta quarta-feira pelo clube e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), sem divulgar mais pormenores sobre o caso.

"André Vieira, médio do Farense, de 26 anos, foi operado há cerca de 15 dias a um problema oncológico e deverá estar de volta aos treinos no próximo mês", revelou a LPFP.

O Sporting Clube Farense esclareceu no Facebook que o médio "teve recentemente um problema de saúde e encontra-se bem".

"Estamos certos de que voltará a fazer o que mais gosta, jogar futebol", salientou o emblema algarvio.

A estrutura, os atletas, os sócios e os adeptos do Farense "desejam que o André Vieira volte rapidamente a demonstrar toda a sua qualidade em campo, em prol do Farense e do futebol português", acrescenta o clube de Faro.

O presidente da LPFP, Pedro Proença, desejou "as rápidas melhoras" a André Vieira.

"O André é um jovem, um profissional de futebol, e estou certo que tudo fará para recuperar rapidamente. Vamos tê-lo em breve nos relvados e espero que se encontre bem, depois de dias que não terão sido nada fáceis. O fundamental, agora, é tratar da sua saúde", assinalou o dirigente.

André Vieira, natural de Faro, foi titular no jogo com a Académica, da primeira eliminatória da Taça da Liga, realizado em 27 de julho - que os 'estudantes' venceram na marcação de grandes penalidades (4-3), após um empate (1-1) no tempo regulamentar -, e não é convocado desde então.

Lusa