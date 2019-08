O futebolista francês do Sporting Valentin Rosier mostrou-se esta quarta-feira muito satisfeito por voltar a competir, ainda que tenha sido pela equipa de sub-23 'leonina', após ter estado cerca de seis meses lesionado.

Um dos cinco reforços para a temporada, contratado aos franceses do Dijon, já treina há alguns dias sem limitações, mas, face à falta de ritmo, foi lançado a titular na terça-feira, na vitória (3-1) dos 'leões' diante do Marítimo, para a Liga Revelação.

"Voltar a jogar foi um sentimento incrível. Fisicamente foi um pouco duro, mas tive sensações muito boas. A equipa jogou muito bem, ganhou e tudo correu bem", disse ao canal do clube.

Apesar de "estar feliz" com o regresso, o defesa lateral-direito, de 23 anos, lembrou que "tem de ir devagar", acreditando que o "melhor ainda esteja para vir".

No lado direito da defesa, Rosier vai lutar pelo lugar com o até agora titular, o português Thierry Correia, com o macedónio Ristovksi e com o angolano Bruno Gaspar.

Lusa