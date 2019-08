Zainadine renova com o Marítimo até 2022

O defesa internacional moçambicano Zainadine Júnior renovou contrato com o Marítimo até 2022, anunciou esta quarta-feira o clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

Zainadine, 43 vezes internacional pela seleção de Moçambique, com um golo, está no Marítimo desde janeiro de 2017, tendo feito um total de 90 jogos e três golos.

"Estou muito satisfeito e honrado por ter renovado o meu contrato com o Marítimo. Tenho de agradecer ao senhor presidente, porque este clube sempre me tratou muito bem durante estes anos todos e onde me sinto feliz", afirmou, em declarações reproduzidas no sítio oficial do emblema maritimista.

Além do Marítimo, Zainadine conta com passagens pelo Nacional, pelos chineses do Tianjin Teda, além do Liga Desportiva de Maputo e o Desportivo de Maputo, ambos os clubes do seu país natal.

Lusa