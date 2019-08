O Al Nassr de Rui Vitória foi esta sexta-feira vencer fora o Al Fateh, por 1-0, mantendo o pleno de vitórias à segunda jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.

O jovem Firas Albirakan, de apenas 19 anos, foi o autor do único golo do encontro, apontado aos 49 minutos.

Com este resultado, o Al Nassr, que defende o título de campeão, isolou-se provisoriamente no comando, com seis pontos.

Lusa