Em direto: sorteio da Liga Europa

FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga ficam hoje a conhecer os adversários da fase de grupos da Liga Europa. O sorteio decorre no Mónaco.

Direto

Com os triunfos de ontem, o Vitória de Guimarães e o Braga juntaram-se ao FC Porto e ao Sporting na fase de grupos da Liga Europa.

FC Porto e Sporting estão no pote 1 e evitam jogar com as equipas teoricamente mais fortes da Liga Europa. Já o SC Braga está no segundo pote e o Guimarães no quarto.

É a primeira vez que Portugal coloca quatro equipas nesta fase da competição.