Glasgow Rangers novamente sancionado pela UEFA por cânticos racistas

O Glasgow Rangers, adversário do FC Porto na Liga Europa de futebol, vai ter de deixar novamente pelo menos 3.000 lugares vazios no próximo jogo da UEFA em casa, como punição por cânticos racistas, anunciou hoje o organismo.



O órgão de supervisão, ética e disciplina da UEFA sancionou o "comportamento racista" dos adeptos do clube escocês de tradição protestante, por cânticos anticatólicos durante o jogo da semana passa com o Legia Varsóvia, na Polónia.



A sanção aplica-se no primeiro jogo em casa do Glasgow Rangers, que não será frente ao FC Porto, que joga na Escócia na quarta jornada do Grupo G, em 07 de novembro.



O Glasgow Rangers apurou-se para a fase de grupos da Liga Europa com um triunfo por 1-0 em casa, após 0-0 na Polónia, numa partida em que não dispôs de 3.000 lugares nas bancadas, por ter sido punido por outro "comportamento racista".

Lusa