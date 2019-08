Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo e festeja de forma surpreendente 

O português Jorge Fonseca conquistou esta sexta-feira o título mundial de judo na categoria de -100 kg, ao vencer o russo Niyaz Ilyasov na final da competição, disputada em Tóquio.

O atleta, de 26 anos, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais ao derrotar Ilyasov, terceiro classificado nos Mundiais de 2018.

Após a vitória, o judoca do Sporting não escondeu a sua felicidade pela conquista e no final do combate aproveitou a música ambiente do pavilhão para fazer a dança da vitória.