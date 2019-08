Judoca Jorge Fonseca é campeão do mundo em -100 kg

O português Jorge Fonseca conquistou hoje o título mundial de judo na categoria de -100 kg, ao vencer o russo Niyaz Ilyasov na final da competição, disputada em Tóquio.



Jorge Fonseca, de 26 anos, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais ao derrotar Ilyasov, terceiro classificado nos Mundiais de 2018.



O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos.



Antes, Jorge Fonseca já tinha derrotado o chileno Thomas Briceno, o indiano Avtar Singh e o irlandês Benjamin Fletcher, assegurando a segunda medalha de Portugal nos Mundiais de 2019, que estão a ser disputados em Tóquio, depois da prata conquistada por Bárbara Timo em -70 kg, na quinta-feira.

Issei Kato/ REUTERS

Em -73 kg, Patrícia Sampaio terminou no quinto lugar, juntamente com a eslovena Klara Apotekar, ao perder o combate pela medalha de bronze frente à brasileira Mayra Aguiar, campeã do mundo em 2017.



A judoca lusa, de 20 anos, foi derrotada por ippon, em 1.19 minutos, pela brasileira, que já tinha eliminado a luso-cubana Yahima Ramirez no primeiro combate.



A judoca natural de Tomar, que em juniores já se sagrou campeã europeia em 2018 e arrebatou as medalhas de bronze nos Mundiais de 2017 e 2018, chegou ao combate pelo bronze após a desistência na repescagem da chinesa Zhenzhao Ma, vice-campeã asiática em 2017 e 2019, por lesão.



Antes, Patrícia Sampaio venceu os três primeiros combates, diante de Shu Huei Hsu Wang, da China Taipé, da montenegrina Jovana Pekovic e da holandesa Marhinde Verkerk, que venceu o título mundial em 2009, antes de ser derrotada pela japonesa Shori Hamada, atual campeã do mundo, por ippon, nos quartos de final.



No sábado, Portugal vai estar representado por Rochele Nunes, em +78 kg, antes do encerramento dos Mundiais, no domingo, com a competição por equipas.

Lusa