Foi aprovada hoje a limitação dos preços dos bilhetes das equipas que jogam fora na Liga dos Campeões e na Liga Europa.

Para adeptos dos clubes visitantes na Liga dos Campeões o limite máximo a pagar pelo bilhete é de 70 euros, enquanto que na Liga Europa, esse valor é de 45 euros.

A UEFA considera que os "adeptos são a força vital do futebol e aqueles que acompanham as equipas em jogos fora devem ter acesso a ingressos a um preço razoável, tendo em vista o custo que já tiveram com a viagem".