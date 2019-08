Quarta ronda da I Liga arranca em Moreira de Cónegos e no Jamor

Moreirense e Portimonense procuram hoje, em Moreira de Cónegos, regressar às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Belenenses SAD tenta alcançar o primeiro triunfo, na receção ao Boavista, no arranque da quarta jornada.

A ronda arranca oficialmente às 19:00, com o Moreirense, que vem de um empate (0-0) no Bonfim com o Vitória de Setúbal, a receber o Portimonense, que na última jornada foi batido em casa pelo Sporting, por 3-1.

Mais tarde, às 21:15, o Belenenses SAD, sem vitórias e sem qualquer golo marcado até agora, defrontar no Estádio Nacional o Boavista, que chega ao Jamor com um triunfo e dois empates nas três primeiras rondas do campeonato.

O jogo "grande" da quarta jornada está agendado para domingo, com o duelo entre Sporting de Braga e Benfica, no Minho.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 30 ago

Moreirense -- Portimonense, 19:00

Belenenses SAD -- Boavista, 21:15

- Sábado, 31 ago:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 16:30

Desportivo das Aves -- Famalicão, 16:30

Sporting - Rio Ave, 19:00

Gil Vicente - Vitória de Setúbal, 21:30

- Domingo, 01 set:

Tondela - Santa Clara, 16:00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 18:30

Sporting de Braga -- Benfica, 21:00

Com Lusa