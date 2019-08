18 detidos por suspeita de participação em rixa no jogo da Supertaça de Futsal

Dezoito homens foram detidos na sexta-feira por suspeita de participação em rixa no jogo da Supertaça de Futsal Placard Masculina entre Benfica e Sporting, em Torres Novas, anunciou hoje a PSP.



Os 18 homens, com idades entre os 18 e os 35 anos, foram detidos pelas 23:00 no seguimento do policiamento ao jogo da Supertaça de Futsal que decorreu no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, "por suspeitas da prática do crime de participação em rixa", adianta a PSP em comunicado.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e submetidos a Termo de Identidade e Residência, tendo sido notificados para se apresentaram na segunda-feira perante a autoridade judicial, para aplicação de medidas de coação.



Na sexta-feira, o Sporting conquistou pela nona vez a Supertaça de futsal, a terceira consecutiva, ao impor-se por 6-2 ao Benfica, que soma oito triunfos na competição.

Lusa