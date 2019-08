Ivo Vieira espera um FC Porto forte e motivado

O treinador do Vitória de Guimarães diz que espera um FC Porto consistente e motivado depois de ter vencido o Benfica. Ivo Vieira frisou hoje que o Vitória de Guimarães deve ser "equilibrado" para vencer no terreno do FC Porto, no domingo, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No rescaldo do apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, atingido graças ao triunfo nos 'play-offs' sobre os romenos do FCSB, o técnico admitiu que o plantel está "psicologicamente saudável" e pronto para se focar novamente no campeonato, antevendo um embate com "grau de exigência muito grande".

"Temos as nossas armas, a nossa estratégia e acreditamos na nossa ideia de jogo, com muito respeito pelo FC Porto, uma equipa de dimensão grande e motivada pelos últimos resultados.

Só assim é que podemos ter alguma alegria ou felicidade dentro do jogo. Vamos tentar ser mais equilibrados e querer ganhar", disse Ivo Vieira, na conferência de antevisão.

Com Lusa