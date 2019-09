FC Porto e Benfica tentam chegar-se à frente na I Liga

FC Porto e Benfica vão tentar aproveitar-se da derrota do Sporting em casa no sábado frente ao Rio Ave, quando defrontarem Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, respetivamente, na quarta jornada da I Liga de futebol.

A ronda está já marcada pelo desaire de sábado dos "leões" com o Rio Ave (3-2), num jogo em que os vila-condenses beneficiaram de três grandes penalidades, e pela liderança isolada do recém-promovido Famalicão, que venceu em casa do Desportivo das Aves, igualmente por 3-2.

"Dragões" e "águias" tentam assim chegar-se à frente, sendo que os "azuis e brancos" têm a tarefa aparentemente mais facilitada, ao receberem o Vitória, enquanto os ‘encarnados’ vão a Braga jogar frente a um conjunto cansado, mas motivado com o recente apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

Além destes dois jogos, a ronda completa-se com o embate entre Tondela e Santa Clara.

Resultados e programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 30 ago:

Moreirense – Portimonense, 1-0 (1-0 ao intervalo)

Belenenses SAD – Boavista, 0-1 (0-0)

- Sábado, 31 ago:

Paços de Ferreira – Marítimo, 0-1 (0-0)

Desportivo das Aves – Famalicão, 2-3 (1-1)

Sporting - Rio Ave, 2-3 (1-1)

Gil Vicente - Vitória de Setúbal, 0-0

- Domingo, 01 set:

Tondela - Santa Clara, 16:00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 18:30

Sporting de Braga – Benfica, 21:00