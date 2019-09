O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, mostrou, em conferência de imprensa, o desagrado com a arbitragem do jogo com o FC Porto e apelou à Liga de futebol para estar atenta a estas situações.

O dirigente salientou o lance do primeiro minuto, que resultou no cartão vermelho direto a Tapsoba, e pediu respeito.

O Vitória de Guimarães perdeu este domingo com o FC Porto, por 3-0, em jogo relativo à quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.