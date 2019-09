Benfica domina melhor onze da Liga 2018/2019

O Benfica, atual campeão nacional, foi o clube com mais futebolistas (seis) no melhor onze da Liga na temporada 2018/2019, seguido de FC Porto, com quatro, e Sporting, com apenas um, anunciou esta segunda-feira o Sindicato dos jogadores.

A votação ficou a cargo dos 314 jogadores que participaram na mais importante prova de futebol em Portugal, nomeando um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados, com a particularidade de não poderem eleger colegas de equipa nem votarem em si próprios.

Assim, o guarda-redes mais votado foi Iker Casillas (FC Porto), os defesas Éder Militão (FC Porto), que se transferiu para o Real Madrid, Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto) e Grimaldo (Benfica), os médios Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica) e Bruno Fernandes (Sporting) e os avançados Rafa (Benfica), Seferovic (Benfica) e João Félix (Benfica), que rumou ao Atlético de Madrid.

Os prémios vão ser entregues esta noite, no decorrer da gala Quinas de Ouro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.



Lusa