Cristiano Ronaldo recebe mais um prémio e aproveita para desabafar

O futebolista Cristiano Ronaldo conquistou esta segunda-feira o prémio de melhor jogador do ano na Gala das Quinas de Ouro 2019, deixando uma crítica às redes sociais e à imprensa.

CR7, que falava após a atribuição do galardão entregue por 11 crianças, num evento de decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, salientou ser um privilégio estar rodeado pelos mais novos e relembrou ainda o Sporting.

"Este mundo está tão rápido, com as redes sociais, pela imprensa que têm sido uma selvajaria. Foi um ano extremamente complicado a nível pessoal. Nunca se deixem influenciar pela imprensa. Não deixem que ninguém vos puxe para baixo. Pensem que um dia vão ser alguém na vida. Foi o que fiz. Não posso deixar de referir que o Sporting merece um premiozinho. Para a próxima", disse Cristiano Ronaldo.

Numa cerimónia que atribuiu 20 galardões, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, aquando da entrega de melhor equipa do ano, apontou o foco para a formação 'encarnada'.

"Este prémio reconhece a mudança de paradigma iniciado com Rui Vitória e continuado pelo nosso treinador Bruno Lage. O Benfica, pelo campeonato que ganhou, foi efetivamente o melhor e tinha oito jovens do Caixa Futebol Campus. Garantimos à FPF que vamos continuar a apostar nos jovens como temos feito até agora. Dedico este prémio a toda a família benfiquista, que arrastou a equipa para a conquista do título nacional", afirmou.