Força Aérea ajuda nas buscas ao triatleta de Barcelos que desapareceu no rio Minho

Em comunicado a Força Aérea Portuguesa confirma que está envolvida nas buscas ao triatleta que despareceu este fim de semana no rio Minho através de uma aeronave de um destacamento de Ovar e que já ontem realizou duas horas de voo.

Hoje, com o retomar das operações de busca, o aparelho regressou à zona de operações e para ajudar nas buscas que ainda decorrem e que envolvem meios portugueses e espanhóis.

Segundo o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, no local estão meios da Polícia Marítima, da Comandância Naval de Tui, um meio aéreo do Salvamento Marítimo de Espanha, os bombeiros de Vila Nova de Cerveira e das federações portuguesa e galega da modalidade.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta do desaparecimento foi dado pelas 15:45 horas.