Novak Djokovic desiste do US Open devido às dores no ombro 

O sérvio de 32 anos, defendia o título frente ao suíço, Stan Wawrinka quando percebeu que não conseguia voltar ao encontro devido às fortes dores, no ombro.

"Tenho dores há semanas. Nuns dias mais, noutros menos, mas tenho tomado coisas para que as dores parem de imediato. Numas vezes elas param, noutras nem por isso. Mas um jogador só sabe que não consegue continuar mais naquele momento. Quando percebes que não consegues bater mais nada bola".

Ainda assim não deita a toalha ao chão. Na sala de imprensa confessou que quer jogar mais até ao final do ano.

"O plano é ir a Tóquio dentro de um mês. Espero estar em condições para isso".

Esta desistência abre caminho ao campeão de 2016, Stan Wawrinka que está assim de volta aos quartos-de-final do US Open.

O próximo adversário do suíço será Daniil Medvedev, atual campeão do Masters 1000 de Cincinnati e quinto do ranking mundial.