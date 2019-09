Roger Federer e Serena Willimas nos "quartos" do Open dos EUA

Os tenistas Roger Federer e Serena Willimas asseguraram hoje o regresso aos quartos de final do US Open, quarto 'major' da temporada, numa jornada em que Ashleigh Barty, número dois mundial, e Karolina Pliskova (3.ª) foram eliminadas.

Pela segunda jornada consecutiva, o suíço e terceiro colocado no 'ranking' ATP garantiu o triunfo sem ceder qualquer 'set', ao contrário do sucedido nas duas primeiras rondas, desta vez frente ao belga David Goffin.

Roger Federer, de 38 anos, que procura o 21.º título do 'Grand Slam' em Nova Iorque, eliminou o número 15 mundial em três partidas, com os parciais de 6-2, 6-2 e 6-0, ao cabo de uma hora e 19 minutos, ao concretizar 35 'winners,' contra apenas 17 erros não forçados, e nove em 10 oportunidades de quebra de serviço. Já o adversário, de 29 anos, cometeu o mesmo número de erros não forçados (17), mas assinando apenas oito pontos ganhantes.

"Devo dizer que o David não esteve nos seus melhores dias. Sei que ele estava a sofrer. Quando já estava por cima, de repente senti que ele teve uma quebra e não estava a jogar como é costume, não era o jogador contra quem estou habituado a jogar", reconheceu o suíço, frisando ainda estar "muito contente" com o seu "nível de jogo".

Graças ao triunfo, o helvético e pentacampeão do US Open (2004-2008) garantiu, pela 13.ª vez, a presença nos quartos de final em Flushing Meadows e dilatou o seu recorde (56) em torneios do 'Grand Slam'.

Na discussão pelo acesso às meias-finais, Roger Federer vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (78.º ATP), que bateu o jovem australiano Alex de Minaur, de 20 anos, em três 'sets', por 7-5, 6-3 e 6-4, em duas horas e cinco minutos. Graças ao triunfo, Dimitrov garantiu a estreia entre os oito finalistas do 'major' norte-americano.

Na competição feminina, e numa jornada em que Serena Williams se mostrou imperial, apesar te ter apanhado um susto, quando caiu e foi assistida em 'court' ao pé direito, duas jogadoras do top-3 do 'ranking' WTA, Ashleigh Barty (2.ª) e Karolina Pliskova (3.ª), foram surpreendidas e acabaram arredadas dos quartos de final.

Julio Cortez/ AP

Enquanto a australiana, campeã de Roland Garros, foi derrotada pela chinesa Qiang Wang (18.ª WTA), por 6-2 e 6-4, a checa Pliskova foi afastada pela britânica Johanna Konta (16.ª WTA), por 6-7 (1-7), 6-3 e 7-5.

Já a seis vezes campeã do US Open, Serena Williams, exibiu-se a um grande nível para superar a croata Petra Martic (22.ª WTA) em duas partidas, com os parciais de 6-3 e 6-4, e assegurar o regresso aos quartos de final em Flushing Meadows, onde ambiciona conquistar o 24.º título do Grand Slam, depois de há um ano ter perdido na final para a japonesa Naomi Osaka.

Na luta pelo acesso às meias-finais, a antiga número um mundial e atual oitava colocada, de 37 anos, vai encontrar a chinesa Qiang Wang, que se vai estrear entre as oito finalistas em Nova Iorque.

