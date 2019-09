Sá Pinto admite que o Sporting de Braga teve uma noite infeliz

O treinador do Sporting de Braga, Sá Pinto, disse este domingo que existiram algumas situações atípicas no jogo contra o Benfica, mas lembra que ainda faltam 30 jogos para a equipa conseguir atingir o seu objetivo. Já Bruno Lage considerou que os jogadores do Benfica cumpriram a estratégia para o jogo e por isso foram bem sucedidos.

O Benfica venceu este domingo em casa do Sporting de Braga por 4-0, subindo ao segundo lugar da I Liga de futebol, num jogo da quarta jornada em que Pizzi 'bisou' e beneficiou de dois autogolos.