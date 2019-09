Keizer já não é treinador do Sporting

Marcel Keizer chegou em novembro de 2018 e conquistou a Taça da Liga e a Taça de Portugal, tendo ficado em terceiro no campeonado passado.



Já esta época, perdeu a Supertaça com o Benfica e no campeonato, após duas vitórias e um empate, perdeu em casa com o Rio Ave no fim-de-semana passado.



Mais que os resultados, as exibições do Sporting não têm agradado aos adeptos e dirigentes.

O holandês tinha contrato com o Sporting por mais duas épocas, até 30 de junho 2021, mas não chegou a completar um ano no clube