Filho de Cafu morre aos 30 anos

O filho do antigo capitão da seleção brasileira, Cafu, morreu na quarta-feira aos 30 anos, na sequência do ataque cardíaco que sofreu quando estava a jogar futebol com a família, em Barueri, perto de São Paulo.

Os media brasileiros adiantam que o filho mais velho de Cafu se sentiu mal durante o jogo e foi levado para o Hospital Albert Einstein, onde acabou por morrer algumas horas depois.

A morte foi confirmada pelo amigo de longa data e colega na seleção brasileira de Cafu, Paulo Sergio, que adiantou que Danilo Feliciano de Morais se sentiu mal depois de 10 minutos a jogar à bola.

Vários clubes de futebol recorreram às redes sociais para expressarem as condolências ao antigo jogador de 49 anos, que representou o Brasil 142 duas, durante 16 anos de carreira.