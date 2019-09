Carlos Vinícius com lesão muscular na coxa esquerda

O avançado do Benfica Carlos Vinícius contraiu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, anunciaram esta sexta-feira os 'encarnados'.

Além do jogador contratado ao Nápoles no mercado de verão, o boletim clínico conta ainda com Ciquinho, Conti, David Tavares, Gedson e Gabriel.

No dia de hoje, as 'águias', sem alguns internacionais ao serviço das seleções, venceram (3-2) o Estoril Praia, da II Liga, em jogo de treino realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal, com os golos do Benfica a serem apontados por Zivkovic, aos nove minutos, Raúl De Tomás, aos 14, e Caio Lucas (49), de grande penalidade. Os visitantes reduziram já na segunda parte, aos 57, também de grande penalidade, e aos 66.

Na I Liga, o Benfica partilha a segunda posição com o FC Porto, ambos com nove pontos, atrás do líder isolado Famalicão, com 10.

Lusa