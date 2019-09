Centralização dos direitos televisivos apontada como solução do futebol português

A centralização dos direitos televisivos foi esta sexta-feira considerada como uma das medidas a adotar para uma maior qualidade e equilíbrio no futebol português, segundo foi identificado por treinadores e dirigentes durante uma conferência da Soccerex, em Oeiras.

Numa sessão subordinada ao tema da internacionalização da liga portuguesa, Tiago Medeiros, diretor de media e conteúdos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), considerou a centralização dos direitos televisivos como a questão decisiva para levar a cabo esse processo e fazer crescer o futebol português.

"Só produzindo um processo de centralização, como de resto aconteceu na quase totalidade dos países europeus em diferentes modelos, poderemos ter maior competitividade e mitigar a diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos", disse o dirigente.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, reconheceu que o organismo que gere as competições em Portugal está a trabalhar no tema e considerou uma "inevitabilidade" Portugal adotar um sistema centralizado.

"Já temos os melhores jogadores, os melhores treinadores, pelo que a capitalização desta riqueza só pode passar por um caminho, que é a centralização dos direitos televisivos, transformar mais receita em mais proveitos", concluiu o líder famalicense.

Também presente na sessão, Pedro Martins, treinador do Olympiacos, alertou para as consequências de Portugal estar um passo atrás neste processo.

"Temos de olhar para o nosso produto, trabalhá-lo e rentabilizá-lo de forma equitativa para que todos possam crescer. Temos de deixar de olhar cada um para a sua parte e ver o todo", pediu o técnico, avançando que só assim será possível "uma liga mais competitiva, onde se possam manter os melhores jogadores por mais anos".

A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, decorreu em Portugal entre quinta-feira e hoje, tendo passado por Oeiras personalidades como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros.

Estes fóruns da Soccerex são organizados desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos, em novembro.

A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.

Lusa