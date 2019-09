Bianca Andreescu derrotou Serena Williams na final do Open dos EUA

Com o estádio completamente cheio, a jovem canadiana, sentenciou a final em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 7-5.

Bastou uma 1h39 para Bianca Andreescu, décima quinta do ranking WTA, bater Serena Williams, de 37 anos, hexacampeã deste torneio.

No sétimo jogo, quando perdia por 1-5, Serena Williams empreendeu uma notável recuperação até colocar a igualdade no marcador, 5-5, mas na hora de todas as decisões, não resistiu, cedendo o triunfo para Bianca Andreescu que é a primeira canadiana a ganhar um torneio do 'Grand Slam'.

Com esta vitória, Bianca ganhou mais de 3,4 milhões de euros e ascendeu à quinta posição do 'ranking' WTA.