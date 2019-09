Boavista anuncia criação de novo clube

O Boavista anunciou hoje a criação do Bessa Futebol Clube e que o novo "projeto começará com a integração das equipas de sub-15 e sub-17", explicando que o que o objetivo é assegurar "os direitos de formação".

"Tendo em vista um plano de crescimento a médio e longo prazo, foi decidido pelo Boavista Futebol Clube, em concordância com a Boavista Futebol SAD, a criação do Bessa Futebol Clube, para ter início esta época", lê-se num comunicado que os 'axadrezados' colocaram na sua página na rede social Facebook.

O Boavista afirma que, "no passado, vários protocolos foram estabelecidos com diversas coletividades, o que fez com que os direitos de formação se fossem dispersando por essas entidades externas ao clube".

A instituição considera que, com o Bessa Futebol Clube, terá essas futuras verbas asseguradas no universo boavisteiro e, simultaneamente, acrescenta, os seus atletas terão a oportunidade de competir ao mais alto nível.

Recorde-se que o Boavista anunciou em 22 de junho deste ano o fim da sua equipa B, que em 2018/19 disputou a Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, alegando que "apenas faria sentido uma equipa que lutasse pela promoção ao Campeonato de Portugal".

Com Lusa