Coreia do Sul, de Paulo Bento, arranca qualificação para o Mundial 2022 com triunfo

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu hoje por 2-0 na visita ao Turquemenistão, na estreia no Grupo H da fase asiática de qualificação para o Mundial de futebol de 2022.

Em Asgabade, os sul-coreanos inauguraram o marcador por intermédio de Na Sang-Ho, aos 13 minutos, antes de Jung Woo-Young aumentar a vantagem, aos 78.

A formação liderada pelo antigo selecionador português entrou, assim, a vencer no Grupo H de apuramento para o próximo campeonato do Mundo, que é liderado pela Coreia do Norte, com seis pontos e mais um jogo disputado.

O próximo compromisso da Coreia do Sul na fase de qualificação está marcado para 10 de outubro, com a receção ao Sri Lanka.

Lusa