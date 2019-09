Pepe evolui para treino condicionado no FC Porto

O internacional português Pepe progrediu hoje para treino condicionado com a equipa do FC Porto, num momento em que o defesa central recupera de uma lesão.

Pepe saiu lesionado no jogo da quarta da jornada da I Liga, em 01 de setembro, no qual os 'dragões' venceram em casa o Vitória de Guimarães por 3-0.

O veterano defesa, de 36 anos, foi dispensado da seleção portuguesa, a disputar os jogos de qualificação para o Euro2020, e iniciou tratamento no clube.

Os 'dragões' preparam, ainda com muitos ausentes nas seleções, a visita de domingo ao Portimonense (18:00), em jogo da quinta jornada da I Liga.

Na sessão de hoje, o treinador Sérgio Conceição continuou a ter o avançado maliano Marega em treino condicionado e o médio Sérgio Oliveira em tratamento e ginásio.

A equipa volta a treinar na quarta-feira, em sessão com início às 10:30, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Lusa