Kim Clijsters regressa ao ténis sete anos depois

A belga Kim Clijsters vai regressar aos 'courts' em 2020, anunciou hoje a antiga número um mundial, de 36 anos, mais de sete depois de ter terminado a carreira de tenista profissional.

O anúncio foi feito nas redes sociais por Clijsters, que se retirou em 2012 do circuito mundial, no qual conquistou quatro títulos do Grand Slam, três no US Open (2005, 2009 e 2010) e um na Austrália (2011).

"Fui uma mãe a tempo inteiro nos últimos sete anos. E adorei. Mas também adorei ser uma tenista profissional. E, honestamente, sinto falta. E se tentasse fazer as duas coisas? Vamos a isso", indica o Twitter oficial da belga.

Lusa