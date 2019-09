O jogador do Real Madrid Luka Modric está lesionado e vai falhar, no mínimo, dois jogos.

O médio croata tem uma lesão muscular na perna direita.



O clube não adiantou o tempo de paragem do jogador, mas é certo que vai falhar os jogos com o Levante para a Liga Espanhola, no sábado, e com o PSG para a Liga dos Campeões, na próxima semana.



Isco também continua de fora devido a uma lesão.

Zinédine Zidane, treinador do clube, já pode contar com James Rodríguez.