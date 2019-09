Nélson Semedo integra treino do Barcelona após sofrer lesão

O futebolista internacional Nélson Semedo integrou hoje o treino do FC Barcelona, depois de ter falhado na terça-feira o jogo de Portugal no apuramento para o Euro2020, devido a lesão.

Semedo, que sofreu um traumatismo no tornozelo direito no encontro de sábado com a Sérvia (vitória por 4-2) e foi substituído por João Cancelo, acabou por ficar de fora do jogo seguinte da seleção das 'quinas', diante da Lituânia (triunfo por 5-1).

Hoje, no regresso ao trabalho no 'Barça', o lateral direito já treinou, bem como Griezmann, Lenglet e Arthur, regressados igualmente dos compromissos com as respetivas seleções.

O campeão FC Barcelona recebe no sábado o Valência, três dias depois de o clube 'che' ter despedido o treinador Marcelino Toral, substituído por Albert Celades.

Lusa