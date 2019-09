Portugal perde com Itália na estreia no Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol estreou-se hoje na fase final do Europeu com um desaire por 3-0 face a Itália, em encontro do Grupo A, sediado na cidade francesa de Montpellier.

A formação das 'quinas', que cumpre a quinta presença na fase final, depois de 1948, 1961, 2005 e 2011, perdeu com os transalpinos, seis vezes campeões da Europa (1989, 1993, 1995, 1999, 2003 e 2005), por 25-21, 25-10 e 25-22, em 80 minutos.

GUILLAUME HORCAJUELO

Para conseguir um lugar nos oitavos de final, Portugal precisa de ficar nos quatro primeiros do agrupamento, que inclui ainda Bulgária (que a equipa lusa defronta no sábado), França (domingo), Grécia (terça-feira) e Roménia (quarta-feira).

Lusa