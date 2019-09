Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, não está preocupado com a posição que a equipa minhota ocupa no campeonato, mas confessa que está no momento de começar a subir na classificação.

A jornada 5 da I Liga arranca esta sexta-feira com a visita do Sporting de Braga a Setúbal. O Vitória de Setúbal ainda não venceu e o Sporting de Braga só ganhou uma vez em quatro jornadas e ocupa o 13º lugar da classificação.