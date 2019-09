POOL New

O Borussia Dortmund chegou a um princípio de acordo com Raphael Guerreiro para a renovação do contrato do português.

O diretor desportivo do clube alemão tem estado em conversações com o lateral, que está no Dortmund desde 2016, para estender o vínculo até 2023.

Na época passada foi utilizado em 32 jogos e marcou 6 golos.