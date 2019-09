FC Porto com três baixas: Pepe, Marega e Sérgio Oliveira

Os jogadores do FC Porto Pepe, Marega e Sérgio Oliveira ainda estão condicionados e não vão disputar a partida contra o Portimonense no domingo, pelas 18h.



O defesa central Pepe já faz treino condicionado depois de ter sofrido contusão direta no joelho direito no jogo com o Vitória de Guimarães, no dia 1 de setembro.



Sérgio Oliveira ainda recupera de uma entorse no tornozelo direito sofrida há um mês no jogo com o Krasnodar. O médio cumpre um plano de tratamento e trabalho de ginásio.



Já Marega faz treino integrado condicionado devido a uma uma entorse no tornozelo esquerdo.



Para o jogo de domingo, Sérgio Conceição já pode contar com todos os internacionais.