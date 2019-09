Gil Vicente quer surpreender no Estádio da Luz

O treinador do Gil Vicente, Vitor Oliveira, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo e admitiu que o favoritismo está dos lados dos encarnados. Depois de vencer o FC Porto e de empatar com o Sporting de Braga, o emblema de Barcelos quer voltar a tirar pontos a um grande.