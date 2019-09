Benfica recebe Gil Vicente e Famalicão defende liderança com o Paços de Ferreira

O Benfica recebe hoje, no Estádio do Luz, o Gil Vicente, enquanto o Famalicão defende a liderança na receção ao Paços de Ferreira, na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol

No regresso do campeonato português após a pausa para as seleções, o Benfica espera um deslize caseiro do Famalicão para chegar à liderança da prova e colocar pressão sobre o FC Porto, que só entra em campo no dia seguinte, no terreno do Portimonense.

Os médios Florentino e Gabriel são ausências na formação de Bruno Lage, que recebe um Gil Vicente que não vence há três jogos, depois de ter iniciado a temporada com um surpreendente triunfo sobre o FC Porto (2-1).

O encontro está agendado para as 19:00.

Antes, às 16:30, o Famalicão vai tentar permanecer no topo da I Liga, frente a um Paços de Ferreira que vai estrear Pepa no comando técnico.

No último jogo do dia (21:30), o Vitória de Guimarães, que ainda não venceu, recebe o Desportivo de Aves.

A ronda começou na sexta-feira, com o Vitória de Setúbal a marcar o primeiro golo na prova, aos 74 minutos, pelo marroquino Khalid Hachadi, que foi suficiente para bater em casa o Sporting de Braga, sem vitórias desde a primeira jornada.

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 13 set:Vitória de Setúbal -- Sporting de Braga, 1-0.

- Sábado, 14 set:Famalicão -- Paços de Ferreira, 16:30.Benfica -- Gil Vicente, 19:00.Vitória de Guimarães -- Desportivo das Aves, 21:30.

- Domingo, 15 set:Santa Clara -- Moreirense, 15:00.Rio Ave -- Tondela, 16:00.Marítimo -- Belenenses SAD, 16:00.Portimonense -- FC Porto, 18:00.Boavista -- Sporting, 20:00.

Lusa