Chelsea goleia Wolverhampton com hat-trick de Tammy Abraham

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi hoje goleado pelo Chelsea por 5-2, em jogo da quinta jornada da Liga inglesa de futebol e em vésperas de visitar o Sporting de Braga, para a Liga Europa.

O jovem avançado inglês Tammy Abraham, de 21 anos, foi o grande destaque do encontro, ao apontar um 'hat-trick', aos 34, 41 e 56 minutos, já depois de Fikayo Tomori ter inaugurado o marcador para os londrinos, aos 31.

A formação comandada por Nuno Espírito Santo, que joga com o Sporting de Braga na quinta-feira, na primeira jornada do grupo K da Liga Europa, ainda reduziu através de um autogolo de Abraham e um golo do italiano Patrick Cutrone, aos 70 e 85, respetivamente, mas Mason Mount consumou a goleada dos 'blues', aos 90+6.

Os 'wolves', que contaram com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota de início, continuam sem vencer na 'Premier League' e seguem na zona de despromoção, com três pontos, enquanto o Chelsea subiu ao sexto posto, com oito.

Os 'blues' têm os mesmos pontos do rival Tottenham, que também conseguiu um triunfo volumoso sobre o Crystal Palace, por 4-0, depois de três jogos sem vencer na prova.

ANDY RAIN

Os 'spurs' resolveram a questão na primeira parte, com dois golos do sul-coreano Heung-Min Son, aos 10 e 23 minutos, um de Patrick van Aanholt, na própria baliza, aos 21, e outro do argentino Erik Lamela, aos 42.

O Manchester United é outra das equipas com oito pontos, após ter vencido por 1-0 o Leicester -- que tem a mesma pontuação - graças a uma grande penalidade convertida por Marcus Rashford, aos oito minutos.

O português Ricardo Pereira foi titular nos 'foxes', tendo cumprido todo o encontro em Old Trafford.

Um golo de Jeff Hendrick, aos 90+1 minutos, garantiu o empate 1-1 do Burnley na visita ao Brighton, que tinha marcado por Neal Maupay, aos 51, enquanto o Southampton foi a Sheffield vencer o United, por 1-0, com um tento do maliano Moussa Djenepo, aos 66.

O lateral internacional luso Cédric Soares foi titular nos 'saints'.

No primeiro encontro do dia, o líder Liverpool manteve o início perfeito na competição e somou a quinta vitória no mesmo número de jornadas, depois de operar a reviravolta sobre o Newcastle e vencer por 3-1.

O holandês Jetro Willems adiantou os forasteiros, aos sete minutos, mas os 'reds' viraram o resultado ainda na primeira parte, graças a um 'bis' do senegalês Sadio Mané, que faturou aos 28 e 40 minutos, antes de o egípcio Mohamed Salah acabar com as dúvidas, aos 73.

O Liverpool, que soma 14 triunfos consecutivos na prova, contando com as últimas nove rondas de 2018/19, passou a somar 15 pontos, provisoriamente mais cinco do que o bicampeão Manchester City, que joga hoje no reduto do Norwich.

Lusa