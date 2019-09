Leipzig empata na receção ao Bayern Munique

O Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, empatou este sábado 1-1 na receção ao campeão Bayern de Munique, em jogo da quarta jornada da liga alemã, mantendo-se na liderança isolada da prova.

Na Red Bull Arena, foi o conjunto bávaro a adiantar-se no marcador através ponta de lança polaco Robert Lewandowski, logo aos três minutos, mas consentiu a igualdade em cima do intervalo, aos 45+3, na sequência de uma grande penalidade convertida pelo médio sueco Forsberg.

A equipa alemã, que na terça-feira se desloca ao Estádio da Luz para defrontar os 'encarnados' no primeiro jogo do grupo G da 'Champions', lidera o campeonato com 10 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, que hoje goleou (4-0) o Bayer Leversuken, com um golo do português Raphaël Guerreiro.

O Bayern de Munique é terceiro classificado, em igualdade pontual com o Wolfsburgo, ambos a dois de distância do Leipzig.

O internacional português Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankurt, marcou igualmente um golo, aos 73 minutos, mas não evitou a derrota, que significou a primeira vitória na prova do anfitrião Augsburgo, selada com remates certeiros de Marco Ritcher (35) e Florian Niederlechner (43).

Nos adversários do Vitória de Guimarães no Grupo F da Liga Europa estreou-se o avançado luso André Silva, que foi titular, ao contrário do holandês Bas Dost, ex-jogador do Sporting, que entrou aos 65 minutos.



Lusa