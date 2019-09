Real Madrid regressa aos triunfos em Espanha

O Real Madrid regressou hoje aos triunfos na Liga espanhola de futebol, depois de dois empates, ao vencer em casa o Levante por 3-2, num encontro da quarta jornada em que chegou ao intervalo a liderar por 3-0.

O francês Karim Benzema, aos 25 e 31 minutos, servido primeiro por Carvajal e depois pelo colombiano James Rodríguez, e o brasileiro Casemiro, aos 40, assistido pelo compatriota Vinicius, faturaram para os 'merengues'.

O jogo parecia resolvido, mas, aos 49 minutos, Borja Maioral, jogador emprestado pelo Real Madrid, marcou para os forasteiros e, aos 75, Gonzalo Melero aproximou ainda mais o Levante, colocando o Santiago Bernabéu em sobressalto.

Na parte final, o conjunto de Valência ainda assustou, nomeadamente nos descontos, aos 90+2 minutos, num cabeceamento do central português Ruben Vezo, a meias com o ex-portista Éder Militão, que o belga Courtois deteve.

O 'onze' do francês Zinedine conseguiu, porém, segurar o segundo triunfo na prova e está, provisoriamente, no segundo lugar, com oito pontos, a um do vizinho Atlético Madrid, de João Félix, o único clube que venceu os primeiros três jogos.

Ainda hoje, os 'colchoneros' visitam a Real Sociedad, enquanto o campeão FC Barcelona, que já perdeu cinco pontos, é anfitrião do Valência, ainda sem poder contar com Lionel Messi.

Lusa