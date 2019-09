Vitória de Guimarães estreia-se a vencer na I Liga na receção ao Aves

O Vitória de Guimarães conquistou este sábado a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol, ao golear por 5-1 na receção ao Desportivo das Aves, em jogo da quinta jornada da prova.

Os golos de André Pereira (11 minutos), Tapsoba (40), Beunardeau (69, na própria baliza), Pêpê (77) e Guedes (90+4) construíram o triunfo robusto dos vimaranenses, cabendo a Enzo (18) o tento solitário dos visitantes, que têm a defesa mais batida do campeonato, com 16 golos sofridos.

O Vitória de Guimarães subiu do 14.º para o oitavo lugar da I Liga, com seis pontos, enquanto o Desportivo das Aves, que conta por derrotas os três jogos fora de casa, ocupa a 16.ª posição, a primeira acima da zona de despromoção, com três pontos.



Lusa