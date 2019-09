Árbitro grego Tasos Sidiropoulos dirige estreia do Benfica na Champions

O árbitro grego Tasos Sidiropoulos vai dirigir a receção do Benfica aos alemães do Leipzig, da primeira jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, marcada para terça-feira, informou este domingo a UEFA.

Sidiropoulos, de 40 anos, vai arbitrar o Benfica pela segunda vez na carreira, depois de ter estado presente na vitória dos 'encarnados' sobre o Astana (2-0), em setembro de 2015, também na primeira ronda da fase de grupos da 'Champions'.

Benfica e Leipzig jogam na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, no arranque da principal competição europeia de clubes.



Lusa