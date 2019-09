Arsenal desperdiça vantagem de dois golos e empata em Watford

O Arsenal, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e cedeu um empate 2-2 na visita ao lanterna-vermelha Watford, em jogo da quinta jornada da Liga inglesa de futebol.

Os 'gunners', que vinham de uma derrota com o Liverpool, foram para o intervalo a vencer por 2-0, com dois golos do avançado internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 21 e 32 minutos.

A formação comandada pelo antigo treinador do Benfica Quique Flores reduziu por Tom Cleverley, aos 54 minutos, antes de Roberto Pereyra repor a igualdade, aos 81, na conversão de uma grande penalidade cometida por David Luiz sobre o médio argentino.

O Arsenal, com oito pontos, perdeu a possibilidade de igualar o Manchester City, segundo colocado, com 10, que no sábado perdeu em Norwich (3-2), enquanto o Watford continua sem vencer na prova e mantém-se no último posto.

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, também desperdiçou a oportunidade de igualar os 'citizens' e continua sem vencer fora de casa, depois de ter baqueado no terreno do Bournemouth, por 3-1.

Callum Wilson, aos 23 e 72 minutos, e Ryan Fraser, aos 67, marcaram os golos dos 'cherries', sendo que Dominic Clavert-Lewin tinha antes empatado para os 'toffees' em cima do intervalo, aos 44.

A quinta jornada da 'Premier League', que é liderada pelo Liverpool, com 15 pontos, encerra na segunda-feira, com a receção do Aston Villa ao West Ham.



