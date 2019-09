O FC Porto igualou o Benfica no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol e reaproximou-se do líder Famalicão, ao vencer este domingo por 3-2 no estádio do Portimonense, em jogo da quinta jornada da prova.

No final da partida, António Folha lamentou o golo sofrido pelo Portimonense no último lance da partida. Já Sérgio Conceição assumiu as culpas pela segunda parte menos bem conseguida do FC Porto